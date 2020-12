Integrazione del canone di locazione: ecco il bando del Comune, come fare domanda

Fino al 20 gennaio prossimo sono riaperti i termini per presentare domanda di contributo per l’integrazione del canone di locazione. Il nuovo bando emanato dal Comune di Monte Argentario è destinato all’integrazione della graduatoria di beneficiari per l’anno 2020, a cui sono destinate le somme integrate da apposita compartecipazione comunale.

Condizioni e requisiti sono specificati nel bando pubblicato sul sito istituzionale, tra questi è specificato che possono fare richiesta i soggetti che, alla data di pubblicazione nonché al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, sono residenti nel Comune di Monte Argentario nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo; sono titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza con esclusione degli alloggi Erp (è data facoltà al Comune, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale) ; avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune in cui è presentata la domanda.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 20 gennaio 2021 alle ore 12.30.

Le domande devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune, questi sono disponibili all’Ufficio Casa nei giorni dal martedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, o possono essere scaricati dal sito internet del Comune, al link www.comunemonteargentario.gov.it.

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria documentazione, dovranno essere presentate via e-mail non certificata all’indirizzo sociale@pec.comune.monteargentario.gr.it o tramite Pec all’indirizzo argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it o presentate a mano all’Ufficio Protocollo situato in piazzale dei Rioni n.8, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio Casa ai numeri 0564.811971 e 0564.811983.