Contributi affitti, pubblicato il bando del Comune: come presentare la domanda

È aperto il bando per ricevere i contributi per gli affitti 2020.

I residenti nel Comune di Scarlino che vivono in un appartamento con contratto regolarmente registrato possono presentare richiesta per ottenere un sostegno economico con cui pagare il canone di locazione 2020. Per inoltrare la domanda, l’Ise (Indicatore situazione economica) in corso di validità non deve essere superiore a 28.770,41 euro, mentre l’Isee (Indicatore situazione economica equivalente) non può superare 16.500 euro.

Il termine per la presentazione della richiesta è lunedì 21 settembre: la domanda, scaricabile sul sito del Comune nella sezione “Casa” (www.comune.scarlino.gr.it), compilata in ogni sua parte e con allegato il documento d’identità, deve essere inviata tramite posta certificata (comunediscarlino.protocollo@legalmail.it) o con raccomandata con ricevuta di ritorno (saranno considerate ammissibili solo le istanze arrivate entro il termine fissato) inviata all’indirizzo “Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia 1, 58020, Scarlino”, con indicazione sulla busta “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione anno 2020”, oppure a mano all’ufficio Protocollo, prendendo appuntamento ai numeri 0566.38529 0 0566.38512.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla responsabile dell’ufficio associato Servizi sociali, Carla Brunese, chiamando il numero 0566.38529 oppure inviando una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.