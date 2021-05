Parco del fiume Ombrone: pubblicato il bando per la concessione del chiosco

E’ stata avviata la procedura per la concessione riguardante il chiosco di proprietà comunale, situato a Grosseto, nella zona dell’Alberino, all’interno del parco urbano del fiume Ombrone destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande con enogastronomia basata sull’utilizzo di prodotti a filiera corta e locale, promozione territoriale e valorizzazione del territorio.

La presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del 26 maggio all’ufficio Protocollo, in piazza Duomo 1.

La seduta pubblica per l’apertura dei plichi inoltrati dai soggetti partecipanti e la valutazione delle domande svolgerà il 27 maggio alle ore 10, nella sede comunale di via Ginori 43.

In considerazione delle disposizioni governative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, la gara si potrà svolgere in seduta pubblica a distanza, in video-conferenza, mediante piattaforma informatica che, insieme al link per l’accesso, sarà comunicata con congruo termine tramite avviso pubblicato sul sito del Comune di Grosseto.

Il bando è pubblicato sull’Albo on line e sul sito del Comune di Grosseto, al link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-patrimonio/.