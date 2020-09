Affidamento in concessione per nove anni di sei castagneti: come partecipare al bando

È aperto il bando per la concessione per nove anni di sei castagneti nel territorio di Scarlino, all’interno dell’area delle Bandite.

I lotti si trovano in località Le frane e Caralle e dovranno essere gestiti in base alle norme regionali: gli interessati dovranno presentare, insieme con l’istanza di partecipazione, l’offerta di affitto annuale che dovrà essere più alta rispetto al canone base (non sono ammesse offerte al ribasso). Ogni partecipante può presentare domanda per più lotti: in caso di aggiudicazione di più terreni ne sarà concesso solo uno su decisione dell’aggiudicatario. In questo caso il lotto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.

Non è prevista la cessione del diritto acquisito e la concessione avrà una durata di 9 anni.

Gli interessati possono visitare il terreno prima della presentazione della domanda chiamando i funzionari delle Bandite di Scarlino, Carla Fabbri (tel. 0566.866190) o Roberto Rustici (cell. 335.1297499) per fissare un appuntamento.

L’istanza dovrà arrivare al Protocollo del Comune di Scarlino entro le ore 12 di lunedì 5 ottobre. La documentazione potrà essere consegnata a mano, con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite corriere.

Per informazioni, contattare Carla Fabbri al numero 0566.866190.