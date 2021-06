Nuova concessione per una spiaggia: ecco il bando del Comune, come presentare domanda

Il Comune mette a bando una concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa a Marina di Grosseto, per un’area di circa 2300 mq. Sarà possibile anche realizzare una struttura temporanea di 60 mq per attività connesse alla balneazione. La concessione avrà una durata minima di 6 anni e una massima di 12. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le 12 dell’8 luglio. Il criterio per l’aggiudicazione sarà quello della qualità del progetto e non dell’offerta economica.

“Il nostro obiettivo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Demanio, Riccardo Megale – è quello di garantire un’offerta balneare con attività qualificanti e diversificate sulle nostre spiagge. Per questo ci ispiriamo ai principi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia delle risorse del territorio e saranno consentite solo utilizzazioni che non compromettono le risorse ambientali e la fruibilità dei beni demaniali marittimi, nel rispetto delle peculiarità del nostro litorale”.

Il bando è consultabile sul sito internet del Comune, nella sezione bandi e avvisi dell’ufficio Patrimonio (https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-patrimonio/).