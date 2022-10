Assegnazione delle case popolari: pubblicato il bando del Comune

Il Comune di Monte Argentario ha pubblicato oggi il bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel territorio-

Tutti i cittadini che ritengano di averne la necessità e di essere in possesso dei requisiti elencati nel bando, possono rivolgersi all’Ufficio Casa al fine di prenderne visione e di ritirare copia del bando con il relativo modulo di domanda, oppure possono scaricare la documentazione dal sito www.comunemonteargentario.gov.it.

La domanda può essere presentata solo da soggetti residenti nel territorio comunale o ivi svolgenti attività lavorativa e può essere consegnata a mano all’Urp del Comune, situato a Porto Santo Stefano, in piazzale dei Rioni n.8, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00, inviata a mezzo raccomandata A.R. o inoltrata tramite Pec all’indirizzo argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per l’8 gennaio 2023.