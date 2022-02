Il Comune al lavoro per gli eventi di primavera: “Le associazioni facciano proposte”

Per predisporre il calendario degli eventi di primavera che saranno organizzati sul territorio comunale fino al 31 maggio, il Comune di Massa Marittima ha pubblicato un avviso rivolto alle associazioni di volontariato, sia a quelle iscritte all’albo comunale che a quelle non iscritte, affinché presentino la proposta dell’evento culturale, sportivo o ricreativo che intendono organizzare, entro il termine massimo del 20 febbraio

“L’obiettivo del Comune – spiega Irene Marconi, assessore comunale alla cultura – è quello di favorire una migliore programmazione e il coordinamento di tutte le iniziative in programma evitando sovrapposizioni. Avere con un certo anticipo un quadro attendibile dei prossimi eventi ci consente inoltre di essere più incisivi sulla loro promozione”.

“Le associazioni di volontariato sono una risorsa fondamentale per garantire la vivacità culturale che caratterizza il nostro territorio – prosegue l’assessore Irene Marconi –. In attesa di approvare il nuovo regolamento per le manifestazioni pubbliche, considerato il permanere dello stato di pandemia che pesa ancora sull’organizzazione degli eventi e rende difficile fare previsioni a lungo termine, abbiamo deciso di dedicare questo primo avviso esclusivamente alla programmazione dei prossimi 4 mesi, fino al 31 maggio. Seguiranno successivamente altre scadenze per la presentazione delle proposte della stagione estiva”.

Le associazioni organizzatrici di eventi devono presentare la domanda al Comune di Massa Marittima. Nel caso di consegna a mano all’ufficio protocollo c’è tempo fino alle ore 12 del 18 febbraio (prendere appuntamento allo 0566.906244). Nel caso di invio della domanda per mail a orgmanifestazioni@comune.massamarittima.gr.it o per pec a comune.massamarittima@postacert.toscana.it c’è tempo fino al 20 febbraio.

Informazioni: tel. 0566.906232, e-mail l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it.

L’avviso e il modulo di domanda sono consultabili al seguente link https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/01/Avviso-pubblico-per-le-associazioni-che-intendano-organizzare-eventi.html