Organizzazione degli eventi nel 2023: ecco il bando del Comune per le associazioni

Per redigere il calendario degli eventi del 2023, il Comune di Massa Marittima, come è consuetudine, ha pubblicato un primo avviso rivolto alle associazioni di volontariato iscritte all’albo comunale e alle associazioni non iscritte che intendano organizzare eventi nel territorio comunale calendarizzabili nella prima parte dell’anno, fino al 30 settembre 2023. Le associazioni in questione devono, tassativamente entro il 15 febbraio, avanzare al Comune la richiesta di organizzazione sull’apposito modello allegato all’avviso pubblico.

Un secondo avviso sarà pubblicato successivamente per gli eventi organizzati dal 30 settembre al 31 dicembre 2023.

La richiesta di organizzazione dell’evento deve essere compilata in modo leggibile in ogni sua parte specificando tutte le voci di interesse riportate nel modello di domanda.

La domanda può essere presentata a mano all’ufficio Protocollo del Comune fino al 15 febbraio, in alternativa inviata entro tale scadenza per mail a orgmanifestazioni@comune.massamarittima.gr.it o all’indirizzo Pec comune.massamarittima@postacert.toscana.it.

Sulla base delle richieste pervenute l’Ufficio segreteria provvederà a stilare il calendario e a compiere le dovute istruttorie. Le associazioni saranno invitate a presentare i documenti aggiuntivi necessari per lo svolgimento dell’evento almeno un mese prima della realizzazione dell’iniziativa.

L’avviso pubblico e il modello di domanda sono consultabili al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2023/01/Avviso-pubblico-organizzazione-eventi-ANNO-2023.html