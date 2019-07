Contributi ad integrazione dei canoni di locazione: ecco il bando del Comune

E’ aperto il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, relativamente al 2019. I cittadini residenti nel comune di Massa Marittima, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo fino alle 12 del 23 agosto.

Per informazioni, moduli di domanda e la copia integrale del bando, è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria, al primo piano del palazzo comunale, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e giovedì, dalle 10 alle 12: e dalle 15 alle 17 (Tel. 0566.906246, e-mail: [email protected]).

Il bando è consultabile e scaricabile insieme al modulo di domanda anche sul sito web istituzionale www.comune.massamarittima.gr.it nella sezione “Servizi” – “Casa” – “Contributi canone locazione”.