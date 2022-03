Servizio di ripristino della sicurezza dopo un incidente: bando del Comune per la concessione

L’amministrazione ha pubblicato sulla piattaforma Start l’indagine di mercato per ricevere le proposte al fine di affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente, mediante la pulizia e la bonifica ambientale della sede stradale da effettuarsi in situazioni di emergenza, sulla rete stradale di competenza del Comune di Grosseto.

L’indagine di mercato è visibile a tutti al seguente link: https://start.toscana.it/tendering/tenders/005784-2022/view/detail/1

Per poter inviare la propria proposta, l’operatore economico deve essere iscritto alla piattaforma Start. Gli operatori economici che non sono ancora iscritti alla piattaforma devono:

entrare nella “home” e cliccare sull’ultima funzione del menù a tendina situato a sinistra, denominata “Registrazione e indirizzario”;

seguire le indicazioni che dà la piattaforma.

Per supporto nell’utilizzo della piattaforma Start è possibile contattare il seguente numero telefonico 081.0084010 e/o scrivere all’indirizzo mail start.oe@accenture.com. C’è tempo, per avanzare la manifestazione di interesse, fino alle ore 12 del prossimo 19 aprile.