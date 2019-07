Piazza Lulli, il Comune partecipa ad un bando per la riqualificazione: “Ecco il nostro progetto”

Approvato il piano di recupero di piazza Lulli denominato “Progetto di recupero dell’area playground ‘libera’ per il basket di piazza Lulli in Grosseto”.

Lo scopo è quello di rendere la zona un’area perfettamente riqualificata e attrezzata per praticare il basket. Il progetto mira a dare nuova linfa alla piazza in questione, destinandola all’attività ricreativa, offrendo quindi una migliore opportunità di fare sport e stare insieme. Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria del verde e la predisposizione di opere che favoriscano l’accessibilità e la fruibilità degli spazi anche alle persone portatrici di handicap.

Proprio per questo, l’amministrazione ha deliberato la partecipazione al bando regionale “Sostegno ad interventi in ambito di impiantistica sportiva”, bando che prevede un intervento della Regione a supporto di quelle iniziative pubbliche volte alla riqualificazione delle strutture sportive. L’importo calcolato per la realizzazione dell’opera di recupero è di 106mila euro.

Nello specifico, per ciò che concerne il campo da basket, è stata prevista, oltre al rinnovamento dei canestri, la nuova realizzazione della pavimentazione outdoor composta da manto sintetico in gomma colata e resina acrilica, un rivestimento che renderà la superficie sicura e ‘performante’, antiscivolo e antiriflesso. In più, è stato pensato un nuovo impianto di illuminazione al Led e la predisposizione di un sistema di videosorveglianza. Sarà realizzato anche un accesso agevolato per i disabili e una nuova rete di delimitazione del perimetro.

“Parteciperemo al bando regionale perchè riteniamo che questo sia un progetto molto interessante per i nostri ragazzi e per tutta la città – sostengono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale –. Il nostro dovere come amministrazione è quello di rendere Grosseto sempre più attraente e funzionale per i suoi cittadini e non solo, una città che sappia garantire strutture adeguate a coloro che vogliono fare sport e godere del proprio tempo libero all’aria aperta. Abbiamo visto in questo progetto un’ottima opportunità per regalare ai nostri ragazzi, agli sportivi grossetani e a tutti i cittadini un’area migliore da tutti i punti di vista: l’intera zona, così come l’impianto sportivo, sarà rinnovata e valorizzata al massimo, anche nelle sue risorse verdi e per ciò che concerne le barriere architettoniche. Il nostro obiettivo principale è quello di mettere a disposizione una ‘libera’, sana e validissima alternativa dal punto di vista aggregativo. Ci teniamo inoltre a sottolineare come questo nostro impegno sia un regalo che come amministrazione vogliamo e dobbiamo fare alla nostra Grosseto: l’impianto sportivo di piazza Lulli è l’unico ad ingresso libero a disposizione della città, e deve essere opportunamente riqualificato nelle sue funzionalità e caratteristiche“.