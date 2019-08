Piano strutturale, ecco il bando per l’incarico: per le offerte c’è tempo sino al 6 settembre

E’ stato pubblicato l’avviso per l’affidamento diretto per il processo partecipativo legato alla redazione del nuovo Piano strutturale e Piano operativo del Comune di Grosseto.

L’affidatario sarà selezionato sulla base di una valutazione delle proposte progettuali cartacee. L’affidamento sarà effettuato tramite il portale regionale “Start”.

Per presentare l’offerta c’è tempo fino al 6 settembre. Le buste con le proposte saranno aperte in seduta pubblica alle 15.30 del 12 settembre nella sala riunioni del servizio Acquisti e gare, in via Civitella Paganico 2, a Grosseto.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il servizio Pianificazione urbanistica al numero 0564.488634.

L’avviso è pubblicato sul sito del Comune (www.comune.grosseto.it), nella Home page, Albo pretorio on line.

Qui il link all’avviso: http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaAllegatiWindow.php?id=17544.