Il Comune affida in concessione i cinema cittadini: come partecipare all’asta

Sulla pagina web del Comune di Follonica, nella sezione “Bandi di gara e amministrazione trasparente”, oltre che sull’Albo pretorio, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione del cinema Astra e del cinema estivo Le Ferriere del Comune di Follonica.

L’avviso è riferito ad una procedura aperta, da svolgersi tramite asta pubblica da aggiudicarsi per mezzo di offerte segrete in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara, e l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerta più alta. Sono escluse le offerte a ribasso.

La concessione ha la durata di anni 15, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.30 dell’11 agosto, all’indirizzo “Comune di Follonica – Ufficio Protocollo – Largo Cavallotti, 1 – 58022 Follonica (GR)”, utilizzando le seguenti modalità:

raccomandata con ricevuta di ritorno, non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il temine sopra indicato;

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Follonica, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17;

Pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it.

Non saranno ammessi i reclami dove, per qualsiasi motivo, indipendente dalla volontà dell’Ente, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo utile. I rischi ed i ritardi relativi alla spedizione o alla consegna del plico sono quindi a carico del mittente. Per i requisiti, il canone concessorio e tutti gli allegati, si rimanda alla visione integrale del documento che è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Oggetto dell’affidamento, durata della concessione-proroga, requisiti e obblighi per la partecipazione alla gara, rapporti economici tra le parti, modalità e termini di presentazione dell’offerta, criteri e modalità di aggiudicazione, adempimenti e oneri a carico dell’aggiudicatario, allegati, ecc.: è possibile visionare il bando integrale alla pagina web del Comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it, nella sezione “Bandi di gara e amministrazione trasparente”, oltre che sull’Albo pretorio.

Informazioni e contatti

Informazioni e copia del bando e dei relativi allegati possono essere richieste al Settore Patrimonio del Comune di Follonica al responsabile, geometra Elisabetta Tronconi (tel. 0566.59219, e-mail etronconi@comune.follonica.gr.it), o al responsabile del procedimento, la dottoressa Sonia Galletti (Tel. 0566.59402, e-mail sgalletti@comune.follonica.gr.it).