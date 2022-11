Sostegno abitativo, pubblicato il bando del Comune: come richiedere il contributo

Il Comune di Scarlino ha aperto il bando per il sostegno abitativo 2022: tutte le informazioni sono sul sito istituzionale (www.comune.scarlino.gr.it) nella sezione “Casa”.

Possono richiedere il contributo i residenti nel territorio comunale con un contratto d’affitto regolarmente registrato e un Isee non superiore a 8mila euro. Le domande devono arrivare entro martedì 15 dicembre tramite posta certificata (comunediscarlino.protocollo@legalmail.it), oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’indirizzo “Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia 1, Scarlino” (sulla busta deve essere inserita la dicitura: “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione anno 2022”). Inoltre, è possibile consegnare la documentazione all’ufficio Protocollo del municipio scarlinese.

Per ricevere informazioni è a disposizione la referente Carla Brunese, al numero 0566.38529 o inviando una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.