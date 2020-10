“Pesca marina”: il Comune cerca un operatore per promuove la filiera ittica locale

Nell’ambito della promozione del settore ittico, l’amministrazione comunale cerca un operatore a cui affidare una serie di eventi nell’ambito del progetto “Pesca marina di Grosseto – Il gran finale“.

Il bando prevede l’organizzazione di iniziative culturali, percorsi del gusto, attività ludico-ricreative dedicate ai bambini e alle famiglie che si svolgeranno in piazza Baccarini, con l’obiettivo di promuovere i prodotti ittici, soprattutto quelli ecosostenibili e meno valorizzati. Per partecipare c’è tempo fino al 9 novembre. In particolare il programma dovrà prevedere: uno showcooking tenuto da uno chef stellato o volto noto della televisione o del web, l’allestimento di un palco su cui mostrare la filiera del prodotto ittico dalla barca alla cucina, uno stand per la consegna gratuita di gadget e del ricettario già realizzati dall’amministrazione, uno stand per il percorso del gusto, con piccole degustazioni in collaborazione con l’istituto alberghiero. L’evento si svolgerà il 18 dicembre e dovrà tenere conto delle normative anti Covid-19 vigenti.

“Con questo bando – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle attività produttive, Riccardo Ginanneschi – portiamo a compimento un’attività che già da tempo è rivolta alla promozione del pescato locale, dell’alimentazione sana, del consumo consapevole e della filiera corta. Il nostro obiettivo è quello di favorire la conoscenza dei prodotti ittici da parte dei consumatori, attraverso iniziative che siano allo stesso tempo educative e ricreative. Pur in una fase di grande difficoltà, cerchiamo di dare un segnale forte di sostegno all’economia del nostro territorio“.

Il progetto nasce dalla partecipazione del Comune di Grosseto al bando della Regione Toscana per l’assegnazione di contributi nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020.

Per consultare il bando nel dettaglio e per conoscere le modalità di partecipazione è possibile visitare la sezione “Attività produttive” sul sito del Comune. Per maggiori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo eleonora.macchi@comune.grosseto.it o telefonare al numero 0564.488822.