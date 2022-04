Agevolazioni sulle tariffe: il Comune pubblica il bando per il Bonus idrico integrativo

A partire da oggi, venerdì 29 aprile, è possibile presentare la domanda per accedere alla misura denominata “Bonus idrico integrativo” del Comune di Grosseto.

Con questo bando, che rimarrà aperto sino alle ore 12 di martedì 31 maggio, il Comune di Grosseto mette a disposizione un importo incrementato da 106mila a 151mila euro per le famiglie grossetane a basso reddito (Isee fino a 15.500 euro) o numerose (5 o più componenti, Isee fino a 20.000 euro)

I moduli di domanda saranno disponibili online sul sito del Comune (www.comune.grosseto.it) sotto “Novità”, nella sezione “Bandi e Gare”, oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), in corso Carducci n. 1/A, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30 (tel. 800.019431, 0564.488237, 0564.488239 oppure 0564.488208), oppure all’ Ufficio servizi sociali, in via degli Apostoli 11, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30, mercoledì chiuso (tel. 0564.488746 oppure 0564.488862)

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 di martedì 31 maggio ed esclusivamente a mano, negli uffici del Servizio Sociale posti in via degli Apostoli n. 11, previo appuntamento telefonico ai numeri 0564.488, 0564.488746 oppure 0564.488862. Sul retro della busta chiusa dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda bando idrico”, unitamente al nome ed al cognome del richiedente; oppure essere inviate a mezzo posta certificata (Pec) al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it, purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata (Pec) le cui credenziali siano corrispondenti all’intestatario della domanda.