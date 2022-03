Commercio sulla spiaggia: pubblicato il bando del Comune per ottenere il nulla osta

L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha pubblicato sia sull’albo pretorio online, che sul sito internet istituzionale, al link http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it, l’avviso pubblico ed i facsimile di domanda per il rilascio del nulla osta demaniale all’esercizio commerciale su aree pubbliche in forma itinerante nel settore alimentare, con ausilio di carrello, e in quello non alimentare sulle aree demaniali marittime per la stagione balneare 2022. Saranno ammessi 10 operatori nel settore non alimentare e 8 nel settore alimentare con l’ausilio di carrelli.

I partecipanti dovranno presentare l’istanza con allegata tutta la documentazione richiesta nel bando entro lunedì 4 aprile.

Le aree demaniali marittime ricadenti nel bando comunale sono le seguenti: dal limite sud dello stabilimento balneare “Pinetina Sud” al confine con il comune di Grosseto; dalla parte finale nord dello stabilimento balneare “Somalia” a quella a sud de La Valletta”, dall’estremità nord dello stabilimento balneare “Riva del Sole” a quella sud del bagno “Bagno Alessandro” e dal limite nord dello stabilimento balneare “Quadrifoglio” al confine con il comune di Scarlino.

Ulteriori informazioni si posso avere inviando una mail all’indirizzo l.senserini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o telefonando al numero 0564.927131.