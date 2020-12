Matrimoni e unioni civili in location private: il Comune pubblica la manifestazione di interesse

Celebrare matrimoni e unioni civili in spazi privati nel territorio comunale di Capalbio. È possibile grazie al nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale che prevede la possibilità per strutture ricettive e altri spazi di candidarsi a diventare, in occasione dei riti civili, case comunali.

“Una scelta – spiega l’assessore al turismo Gianfranco Chelini – che ci permetterà non solo di venire incontro alle esigenze delle coppie, che potranno così scegliere tra più location per celebrare la propria unione, ma anche di incentivare nuovi flussi turistici legati proprio ai matrimoni“.

I privati interessati a candidarsi per accogliere matrimoni e unioni civili dovranno rispondere alla manifestazione di interesse pubblicata dall’amministrazione comunale entro lunedì 11 gennaio 2021, secondo le modalità indicate nell’avviso consultabile sul sito del Comune di Capalbio all’indirizzo www.comune.capalbio.gr.it.

Le location selezionate potranno essere utilizzate gratuitamente, per tre anni, come ufficio di stato civile dal Comune. Saranno selezionati i luoghi ritenuti di importanza estetica, storica o ambientale, con destinazione turistica, o di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio anagrafe e Stato civile del Comune ai numeri 0564.897726, 0564.897735 e 0564.897722 o inviare un’email agli indirizzi a.blanchi@comune.capalbio.gr.it s.bartoccini@comune.capalbio.gr.it, c.dimaggio@comune.capalbio.gr.it.