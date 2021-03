Commercio itinerante di generi alimentari in spiaggia: il bando è online

È online il bando comunale per l’ammissione di sei operatori all’esercizio del commercio di generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessione per l’estate 2021, nel periodo che va dal primo maggio al 31 ottobre.

È possibile fare richiesta entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando, a partire da oggi.

Tutte le informazioni, il bando e lo schema di domanda sono disponibili nella sezione “Novità” presente sulla homepage del Comune di Grosseto e sul sito dell’ufficio commercio su aree pubbliche, al link https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/commercio-su-aree-pubbliche/.