Buoni scuola per le scuole dell’infanzia: aperto il bando, come presentare domanda

Attivato il bando regionale mirato al sostegno delle famiglie residenti per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e comunali (3-6 anni), per l’anno scolastico 2018/2019.

I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione delle rette mensili per la frequenza di una scuola dell’infanzia paritaria, sia privata che comunale. L’amministrazione comunale di Grosseto, a seguito delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, stabilirà la riduzione in percentuale da applicare ad ognuno degli aventi diritto fino ad esaurimento delle stesse.

I soggetti interessati devono rispettare determinati requisiti di ammissibilità: essere residenti nel comune di Grosseto, aver iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2018/2019 ad una scuola per l’infanzia paritaria privata o comunale, avere un indicatore Isee in corso di validità e non superiore ai 30mila euro e non beneficiare di altre tipologie di rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto erogate per la stessa finalità, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

È possibile presentare la domanda di partecipazione al bando recandosi agli uffici dei Servizi educativi del Comune di Grosseto di via Saffi 17/c entro e non oltre le ore 17 del 9 aprile. Oppure via Pec all’indirizzo [email protected], entro le ore 17 del 10 aprile.

Il modulo di domanda può essere ritirato recandosi agli uffici dei Servizi educativi del Comune di Grosseto o può essere scaricato dal sito internet del comune, selezionando il seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/contributi-regionali-per-servizi-prima-infanzia.