Bonus idrico, pubblicato il bando del Comune: come presentare la domanda

Il Comune di Scarlino ha pubblicato l’avviso per la richiesta del contributo da parte di Acquedotto del Fiora per il consumo idrico dell’anno in corso.

Il “Bonus sociale idrico integrativo” è rivolto ai residenti con Isee fino a 13mila euro e alle famiglie con Isee fino a 20mila con almeno quattro figli minori a carico. Le domande, scaricabili dal sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it), dovranno essere presentate entro lunedì 21 giugno.

La richiesta con la documentazione allegata può essere inviata all’indirizzo bonusidrico@comune.scarlino.gr.it, con pec a comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno. Saranno ammesse solo le domande arrivate entro il termine fissato.

La raccomandata dovrà essere indirizzata all’indirizzo “Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia 1, 58020 Scarlino”, indicando sulla busta la dicitura: “Contiene domanda per l’assegnazione del Bonus idrico integrativo”. Infine è possibile presentare la richiesta a mano all’ufficio Protocollo, prendendo un appuntamento chiamando i numeri 0566.38544 o 0566.38512.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it). Per informazioni è possibile contattare Carla Brunese al numero 0566.38529 o inviando una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.