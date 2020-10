Bonus idrico 2020, il Comune riapre il bando: come presentare la domanda

I cittadini del comune di Magliano possono presentare domanda per le agevolazioni tariffarie per il 2020. L’amministrazione comunale ha infatti riaperto i termini per attribuire le somme residue per il bonus sociale idrico collegate all’apposito Fondo e che erano avanzate al termine della prima procedura.

Le domande possono essere presentate entro il 9 novembre 2020. Tutti i moduli sono reperibili sul sito del Comune di Magliano in Toscana alla voce “Amministrazione trasparente” e cliccando su “Criteri e modalità” e su “Sovvenzioni e contributi”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0564.593440.