“All’aria aperta”: il Comune pubblica il bando per le società sportive

Si apre oggi la manifestazione di interesse promossa dal Comune di Grosseto per l’individuazione delle associazioni sportive interessate ad aderire a “All’aria aperta”, il progetto il cui obiettivo è quello di promuovere esercizi guidati di attività motoria nei parchi cittadini nel pieno rispetto della normativa vigente in materia anti-covid.

Quest’anno c’è una novità: il progetto infatti, non coinvolgerà soltanto bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, ma sarà esteso anche agli adulti, in particolare agli over 65.

Le associazioni sportive possono presentare la propria candidatura inviando il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo ufficio.sport@comune.grosseto.it.

La partenza del progetto è prevista per il primo maggio, per poi proseguire almeno fino al 31 luglio, salvo eventuali proroghe o interruzioni dovute all’inasprirsi delle disposizioni anti-covid.

«Con la primavera riparte “All’Aria aperta”, il progetto che vuole accompagnare i più piccoli, e non solo, alla riscoperta dell’attività sportiva rallentata e molto spesso bloccata a causa dell’emergenza Coronavirus – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi –. In particolare, quest’anno abbiamo voluto includere anche gli adulti e i più anziani, ovvero quelle fasce di età particolarmente colpite dalle chiusure di palestre e piscine per cui lo sport rappresenta una modalità con cui attivamente prendersi cura della propria salute».

Si ricorda che l’attività motoria, guidata da accompagnatori individuati dalle associazioni sportive interessate a collaborare al progetto, dovrà essere svolta singolarmente, senza l’utilizzo di strutture o attrezzi (se non un tappetino da porre sull’erba) e sarà completamente gratuita per le associazioni che usufruiranno del contributo del Comune.

Tutte le informazioni, l’avviso, la scheda tecnica e il modulo sono disponibili sulla homepage del Comune, sull’albo online e sulla pagina “Concessione impianti sportivi e palestre scolastiche” al link: https://new.comune.grosseto.it/web/concessione-impianti-sportivi-e-palestre-scolastiche/