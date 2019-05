Alle Bandite di Scarlino 110.000 euro per la valorizzazione turistica

Concluso il procedimento istruttorio nella quale il progetto presentato dalle Bandite di Scarlino per lo sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e di sostegno all’economia del territorio all’interno del complesso agricolo forestale regionale Bandite di Scarlino nei comuni di Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino, è risultato finanziabile per 110.000 euro; fondi recepiti attraverso un bando regionale che attinge da fondi europei del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Far Maremma, Misura 7.5 Sostegno a infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala.

Il progetto finanziato presenta molteplici interventi: dal recupero della passerella nella zona umida del Padule di Scarlino e dei capanni di osservazione da birdwatching con la relativa cartellonistica di ingresso, alla creazione di una stazione attrezzata per mtb lungo il percorso della Ciclovia Tirrenica, la creazione di due sentieri botanici didattici, l’implementazione delle aree di sosta sul territorio delle Bandite con chioschi informativi e cartellonistica tematica.