Le spiagge di Grosseto sono a misura di bambino: la Bandiera Verde sventola su Marina e Principina

Anche quest’anno, per il decimo anno consecutivo, alle spiagge di Marina di Grosseto e Principina a Mare è stata conferita la Bandiera Verde come luoghi ideali a misura di bambino.

Il pronto soccorso pediatrico, il piano di sicurezza in mare, i servizi offerti ai bambini dalle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari, i luoghi ombreggiati e di svago, oltre alla qualità delle acque e i fondali bassi, fanno delle spiagge grossetane un luogo ideale dove trascorrere la vacanza per le famiglie con bambini.

Per la Bandiera Verde non ci sono candidature, ma viene fatta una selezione con dei questionari inviati a tutti i pediatri italiani, ai quali vengono chieste le caratteristiche di una spiaggia ideale. Il risultato è che, dalla risposta di oltre 200 pediatri italiani, Principina a Mare e Marina di Grosseto sono tra le 137 Bandiere Verdi italiane.

Proprio per questo importante riconoscimento, sabato primo e domenica 2 giugno, Marina di Grosseto ospiterà alcune iniziative in concomitanza della manifestazione, già presente in calendario, “Bancarelle al Mare”.

Sabato primo giugno, alle 9.30, si terrà l’alzabandiera a Principina a Mare e, di seguito, alle 10.15, a Marina di Grosseto, al quale seguirà un incontro formativo nella sala comunale della Pro Loco, con la dottoressa Susanna Falorni, direttrice del pronto soccorso pediatrico di Grosseto, che collabora ormai da due anni con la Pro Loco per il progetto “Pediatria”.

Alla conferenza parteciperanno anche i bambini delle scuole di Marina di Grosseto, ai quali sarà poi donato un piccolo kit ed un ricco buffet.

La serata del primo giugno si concluderà al cavallino sul lungomare, dove sarà allestito un palco e si esibiranno alle 21 “Gli Svogliati”, che eseguiranno brani della musica italiana.

Domenica 2 giugno, l'”Arcidosso Street Band” percorrerà tutte le vie di Marina di Grosseto dalle 16.30, per poi arrivare al palco del cavallino intorno alle 18.30, per la consegna ufficiale della Bandiera Verde da parte del professor Italo Farnetani, organizzatore del riconoscimento a livello nazionale.

Sul palco inoltre, saranno presenti tutte le autorità del Comune di Grosseto e della Pro Loco di Marina e Principina a Mare, per ufficializzare il protocollo d’intesa tra il Comune e la Pro Loco, ma soprattutto per ringraziare tutti gli sponsor per la realizzazione del programma estivo, che verrà annunciato proprio domenica 2 giugno.