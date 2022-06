La Bandiera gialla arriva in bici a Castiglione: consegnato il riconoscimento della Fiab

Consegnata ufficialmente questa mattina, sabato 18 giugno, al sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, e all’assessore allo spazio pubblico bene comune, Susanna Lorenzini, la Bandiera gialla della Fiab.

Nel mese di gennaio, durante una cerimonia online a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, la Federazione italiana ambiente e bicicletta ha conferito virtualmente il vessillo alla cittadina costiera che dal 2018 lo detiene con tre bike smile.

Angelo Fedi, presidente di Fiab Grosseto Ciclabile e responsabile nazionale dell’area cicloturismo di questa associazione, assieme ad alcuni iscritti grossetani del sodalizio, sono arrivati con le loro biciclette all’interno del piazzale Maristella, dove si è tenuta la consegna formale della bandiera.

«Questa gradita attenzione da parte di Fiab – affermano Nappi e Lorenzini – è soltanto il proseguo di un proficuo confronto che portiamo avanti in completa sinergia. La Federazione italiana ambiente e bicicletta annualmente verifica i progressi compiuti dal nostro Comune, che ha scelto di essere controllato sulle novità introdotte all’interno della mobilità urbana, ma anche sulle ciclabili locali e sulle infrastrutture, dimostrando di aver portato avanti un’attenta comunicazione e promozione su questo argomento».

«Castiglione della Pescaia – sostiene Lorenzini – può vantare un gran lavoro di squadra portato avanti tra l’amministrazione comunale, il mondo dell’associazionismo sportivo e quello dell’accoglienza locale. Continuiamo a valorizzare la mobilità alternativa attraverso scelte ed obiettivi programmati, grazie ai quali si è registrato un notevole incremento dell’utilizzo della bicicletta: una tendenza riscontrata con grande piacere sia fra i castiglionesi, che tra i turisti amanti del nostro territorio».

«La Federazione italiana ambiente e bicicletta – aggiungono le amministratrici della cittadina costiera – ha positivamente valutato l’avanzamento del cammino che sta compiendo il nostro Comune, impegnato da tempo nella realizzazione della Ciclopista Tirrenica, ricordando che siamo stati il primo ente ad ottenere i finanziamenti dalla Regione Toscana per l’attuazione di questo tracciato ciclabile di interesse nazionale che si snoda lungo la costa, collegando Ventimiglia a Roma. Stanno per chiudersi a Castiglione della Pescaia le opere all’interno del lotto quattro della Ciclovia Tirrenica e proseguiamo in questo progetto fortemente voluto dall’amministrazione e molto sentito da cittadini e turisti, che porterà indiscussi benefici sia alla comunità locale che a tutto l’indotto della provincia».

«Stiamo vivendo un momento storico dello sviluppo del turismo attivo in Maremma e quello in bicicletta rappresenta uno dei tasselli più importanti – aggiunge Angelo Fedi –, per questo motivo è sempre più importante che i tanti soggetti interessati allo sviluppo dei territori in chiave sostenibile, primi tra tutti i Comuni e la Provincia di Grosseto, facciano rete per utilizzare i finanziamenti statali e regionali rivolti a questo settore strategico».

Presenti alla consegna anche i rappresentanti del Consorzio Maremma Experience che hanno realizzato, insieme al Comune di Castiglione della Pescaia, la nuova mappa dei sentieri castiglionesi.