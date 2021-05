La Bandiera Blu sventola su Marina e Principina: “Premiato il nostro impregno”

Confermato anche quest’anno il riconoscimento della Bandiera Blu per le spiagge di Marina di Grosseto e Principina a mare, conferito al Comune di Grosseto dalla Fee (Foundation for environmental education). Il litorale grossetano è stato premiato per la 23esima volta per la qualità dell’offerta balneare e ambientale.

“Questo premio – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore al turismo, Luca Agresti – è un riconoscimento dell’impegno che ogni anno mettiamo in atto per garantire proposte turistiche di livello. Tra i requisiti imposti dalla Fee, infatti, spiccano la qualità delle acque di balneazione, le attività di educazione ambientale offerte a residenti e bagnanti, la buona gestione dei rifiuti, oltre ai servizi di soccorso e sicurezza presenti sulla spiaggia a tutela dei bagnanti. Ambiente e paesaggio rappresentano la forza del nostro territorio ed è quindi importante valorizzarli e promuoverli al meglio sia per turisti, che per i residenti”.

Una conferma per il territorio, dunque, nel secondo anno di pandemia: “Anche questa estate sarà particolare per la nostra economia – aggiungono Vivarelli Colonna e Agresti –, ma il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu conferma la bontà del lavoro svolto e ci sprona a proseguire sulla strada intrapresa per rilanciare il comparto legato al mare. Le nostre spiagge sono ampie, non mancano spazi attrezzati, abbiamo percorsi ciclabili e pinete e ancora una volta gli operatori del settore saranno in grado di garantire una stagione in sicurezza. Per questo li ringraziamo, con l’augurio che si possa ripartire il prima possibile senza più restrizioni”.