Flag Costa degli Etruschi: pubblicati due bandi a sostegno della pesca

Pubblicati due nuovi bandi del Flag Costa degli Etruschi a sostegno della pesca: si tratta del bando sulla misura 1.28 per i partenariati tra esperti scientifici e pescatori (56mila euro) e sulla Misura 1.42 per migliorare il valore aggiunto e/o la qualità del pesce catturato (50mila euro implementabile in caso di necessità).

Bando Misura 1.42

Tra gli obiettivi del bando: investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, commercializzazione e vendita delle proprie catture; investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca (solo per proprietari di pescherecci dell’Unione Europea) . Dotazione complessiva 50mila euro implementabile in caso di necessità. Importo massimo di contributo per singola domanda: 30mila euro, percentuale di contribuzione 50-80% massimo.

Prima apertura: 1 giugno – ore 13 del 18 giugno. Seconda apertura: 1 luglio – ore 13 del 16 luglio. Terza apertura: 1 settembre – ore 13 del 16 settembre.

La domanda deve essere effettuata sul sistema Artea: http://www.flagcostadeglietruschi.it/misura-1-42-valore-aggiunto-qualita-dei-prodotti-e-utilizzo-delle-catture-indesiderate/.

Bando Misura 1.28

Tra gli obiettivi del bando: creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori od organizzazioni di pescatori e le successive attività ad esempio la raccolta e la gestione dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche. Soggetti ammissibili a finanziamento: pescatori, organizzazioni di pescatori, organismi di diritto pubblico, organizzazioni non governative. Dotazione finanziaria complessiva 56mila euro. percentuale di contribuzione fino al 100% al massimo.

Scadenza: ore 13 del 28 agosto. La domanda deve essere effettuata sul sistema Artea: http://www.flagcostadeglietruschi.it/misura-1-28-partenariati-tra-esperti-scientifici-e-pescatori/.