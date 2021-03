Covid: i bandi di Estar per potenziare le risorse dedicate alla campagna vaccinale

Emergenza Covid. Per accelerare la già efficace campagna vaccinale in Toscana, si stanno potenziando ulteriormente le risorse umane dedicate: in questi giorni Estar sta assegnando alle Aziende 33 nuovi farmacisti dalla graduatoria a tempo determinato appena formata, ha pubblicato il nuovo bando per l’ulteriore assunzione a tempo indeterminato di assistenti sanitari (scadenza 4 aprile, al link https://www.estar.toscana.it/concorsi2/287-concorsi-e-selezioni-in-atto/concorsi-pubblici/comparto/8048-23-2021-con-collaboratore-professionale-sanitario-assistente-sanitario) e fissato per il 13 aprile l’inizio delle prove per gli oltre 8.000 infermieri, che hanno fatto domanda al concorso appena bandito.