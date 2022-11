Museo della Miniera e Centro commerciale naturale: il Comune vince due bandi

Doppio risultato per il Comune di Massa Marittima che ha vinto due bandi ottenendo un finanziamento regionale a fondo perduto di 90mila euro per la riqualificazione del Centro commerciale naturale e uno da 60mila euro, dalla Cassa di risparmio di Firenze, sulla cultura, per il Museo della Miniera.

All’avviso pubblico della Regione Toscana sulla qualificazione e rigenerazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani il Comune ha partecipato in collaborazione con i commercianti del Centro commerciale naturale.

“Siamo orgogliosi di essere arrivati primi tra i progetti presentati dalle amministrazioni comunali della Toscana– commenta Grazia Gucci, assessore comunale alle attivitàpProduttive e al Commercio –. Abbiamo presentato un progetto che ci consente di realizzare un tassello importante all’ampio programma promosso dal Comune di valorizzazione del patrimonio immobiliare, architettonico, e socio economico del centro storico. Le risorse del finanziamento saranno impiegate per l’acquisto di nuovi arredi urbani nel centro storico, delineando e valorizzando l’area dove sono presenti i negozi. Delle nuove fioriere regaleranno un colpo d’occhio omogeneo e gradevole, mentre all’ufficio turistico sarà posizionato un totem informativo sulle attività ed i servizi. Ma il cuore dell’intervento sarà rappresentato dalla spettacolarizzazione dei vicoli Porte e Massaini con un sistema di illuminazione scenografica a basso impatto energetico che, attraverso il gioco di luci, consentirà di rendere attrattivi spazi di valore storico-architettonico meno frequentati. Questi vicoli, che ospitano ristoranti e attività artigianali, acquisteranno un fascino particolare, grazie a fasci di luce che definiranno e valorizzando gli spazi, regalando nuove visuali in grado di meravigliare e attrarre lo sguardo dei visitatori.”

L’altro finanziamento di 60mila euro, ottenuto dalla Cassa di risparmio di Firenze, riguarderà invece il Museo della Miniera: “Grazie a queste risorse – spiega Irene Marconi, assessore comunale alla cultura – il Comune potrà intervenire per ampliare ed arricchire il percorso di visita del Museo della Miniera, rendendo fruibile una parte che adesso per motivi di sicurezza non è agibile. Prosegue, così, l’impegno del Comune nella valorizzazione del patrimonio museale cittadino, investendo nel Museo della Miniera che racconta l’identità mineraria del territorio. Siamo contenti dell’attenzione che la Cassa di risparmio di Firenze riserva sempre al nostro comune e più in generale alla valorizzazione culturale della provincia di Grosseto, anche con appositi bandi dedicati alla nostra realtà”.