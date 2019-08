BandaGaber e Sandro Luporini a Capalbio

Terminata la kermesse “Capalbio Libri”, dedicata al piacere di leggere, l’amministrazione di Capalbio torna a proporre gli spettacoli di musica e teatro. Lunedì 5 agosto si riparte con un evento particolarmente significativo: nel salotto di Piazza Magenta la BandaGaber – la band composta dai musicisti storici di Giorgio Gaber – reinterpreterà le canzoni del Signor G.

Ai compagni di strada di sempre di Giorgio Gaber, Luigi Campoccia al pianoforte, Luca Ravagni al sax e sintetizzatori, si affianca Simone Baldini Tosi, cantante e musicista sensibile e di grande personalità, scelto per prestare la propria voce alle canzoni che hanno fatto di Giorgio Gaber quel mito e quel riferimento musicale che tutti ricordano. Ma in questo nuovo progetto non poteva mancare l’apporto di Sandro Luporini, amico di sempre, pittore e compagno artistico di Giorgio Gaber. La definizione di Teatro Canzone, ormai entrata nella lingua italiana, che riassume il genere portato al successo dalla coppia Gaber-Luporini è stata coniata da Sandro Luporini.

Luporini ha scritto i monologhi per il nuovo spettacolo di BandaGaber, che debutterà ufficialmente il 23 agosto a Fano; la data di Capalbio è l’anteprima dello spettacolo e Sandro Luporini sarà presente in sala.

“Dove esistono una voglia, un amore, una passione, lì ci sono anch’io”, diceva Giorgio Gaber nei suoi Frammenti di un discorso; con lo stesso spirito riparte oggi il cammino della BandaGaber.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30; l’ingresso è gratuito. Info: tel. 335 5849911.