Banca Tema, i soci chiamati ad approvare il bilancio 2019 delegando un rappresentante

L’Assemblea ordinaria dei soci di Banca TEMA, chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2019, si terrà in prima convocazione il 19 giugno e in seconda convocazione il 22 giugno 2020 presso la Direzione Generale della Banca, ma a causa dell’emergenza sanitaria attuale, l’Assemblea di svolgerà senza la presenza fisica dei soci, che dovranno conferire delega a un Rappresentante Designato. Una scelta responsabile, a tutela della salute dei soci, dei collaboratori e degli esponenti aziendali, prevista dal decreto legge del 17 marzo 2020.

Tutte le istruzioni per consentire ai Soci di esprimere il proprio voto sono a disposizione presso le filiali e sul sito internet, oltre che contattando il numero 0564 438219.

Banca Tema ha concluso il 2019 con risultati molto positivi, rafforzando i principali indicatori gestionali, con un’accresciuta redditività, maggiore copertura dei rischi, prosecuzione del percorso di ottimizzazione degli assetti organizzativi e adattando la propria operatività ad un contesto in continua evoluzione.

Banca Tema fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che è il più grande gruppo bancario cooperativo italiano e la prima banca locale italiana.

E’ il terzo gruppo bancario nazionale per sportelli e il quarto per attivi, e raggruppa 136 banche in tutte le aree del Paese.

Banca Tema ha conseguito ottimi risultati, in linea con gli obiettivi di sostegno allo sviluppo sociale ed economico del territorio, che circa quattro anni fa portarono le tre Banche di Credito Cooperativo della provincia di Grosseto ad elaborare un progetto di fusione tra loro.

L’utile d’esercizio è stato pari ad Euro 4.958.555 (in crescita del 184% rispetto all’esercizio precedente), che al netto delle imposte risulta pari ad euro 3,6 milioni.

Il grado di fiducia nei confronti della Banca si è mantenuto elevato, come dimostra la permanenza di 10.397 soci, pressoché stabili rispetto al 2018.

Il patrimonio di bilancio nel 2019 è cresciuto del 5,5% rispetto all’anno precedente.

Ugualmente in crescita la patrimonializzazione riferita alla Vigilanza Bancaria. Il Core Tier 1 Ratio a fine anno era pari al 14,89% rispetto al 14,14% del 2018. Il Total Capital ratio al 31 dicembre 2019 ammontava al 15,08%, rispetto al 14,46% dell’anno precedente. Entrambi gli indicatori si sono apprezzati anche grazie ai benefici della presenza nel Gruppo Bancario Iccrea.

Anche nel 2019 sono state messe a disposizione delle comunità locali nelle quali la Banca opera tutte le potenzialità per rimanere al fianco delle famiglie e delle imprese, riuscendo a dare efficaci risposte alla domanda di credito e mantenendo una gestione equilibrata che ha consentito di assorbire gli effetti del deterioramento del credito, rilevante ma in diminuzione.

I crediti verso la clientela considerati al lordo delle rettifiche di valore complessive, al 31 dicembre 2019 sono di 827 mln di euro. In un contesto generale caratterizzato da incertezze, Banca TEMA ha privilegiato il rapporto di servizio alle economie dei territori serviti, in particolare alle famiglie e alle piccole imprese, continuando a sostenere in prevalenza l’aumento dei finanziamenti a medio e lungo termine. Le nuove erogazioni sono state effettuate in prevalenza a favore di soci e clientela già acquisita ma è stata rilevante anche la componente costituita da clienti che si sono avvicinati per la prima volta al Credito Cooperativo. Il forte impegno della Banca nell’attività creditizia ha consentito a numerose imprese e famiglie di superare momenti difficilissimi.

Il 2019 si è chiuso con un segno positivo anche relativamente alle masse amministrate per conto della clientela, costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito e assicurativo, che ammontano complessivamente a 1,14 miliardi di euro, evidenziando un aumento di 32 mln di euro su base annua (+ 2,86%).

Tenuto conto del perdurare di una situazione di crisi, che da oltre un decennio interessa il nostro territorio, questo dato assume una rilevanza ancora maggiore, come segnale della forte attrattività della Banca rispetto alla comunità locale.

“Siamo convinti che il metodo cooperativo, se correttamente applicato, proprio nei periodi economicamente e socialmente difficili, continui a costituire uno strumento molto valido per dare concrete ed efficaci risposte ai bisogni della gente – dichiarano gli Amministratori – Intendiamo pertanto continuare a promuovere azioni che possano assicurare sviluppo sostenibile e coesione sociale. Per questo l’azione di Banca TEMA viene impostata guardando al futuro, in un’ottica di lungo termine, con la convinzione che la cooperazione di credito continuerà ad essere sempre necessaria per raggiungere questi fini”.