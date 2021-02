Sostenibilità ambientale: Banca Tema e Legambiente lanciano il progetto

Prende avvio questa settimana una serie di iniziative promosse da Banca Tema, con la collaborazione del circolo Festambiente di Legambiente, per tornare a parlare di eco-compatibilità, valorizzazione del territorio e esperienze virtuose di sviluppo sostenibile e innovazione “verde”.

In programma 4 webinar rivolti ai soci e dedicati ai temi dell’agroecologia, dell’economia civile, dell’energia e dell’eco-efficienza e dell’ecologia.

Stessi temi che sono stati sviluppati in video esperienziali destinati alle scuole del territorio e che potranno essere scaricati da queste gratuitamente. I video sono stati pensati per integrarsi con le discipline ministeriali andando ad approfondire alcuni aspetti dal punto di vista ambientale e tecnico-scientifico, nonché a proporre e stimolare esperienze che docenti ed alunni potranno realizzare in autonomia. In programma anche dei webinar con esperti di Legambiente che coinvolgeranno alcune scuole del territorio.

In calendario per oggi, mercoledì 17 febbraio, i primi due appuntamenti. Si parte la mattina con un webinar destinato alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Albinia e si prosegue il pomeriggio con un webinar destinato ai soci Banca Tema sul tema “Agroecologia: l’innovazione verde per un modello agricolo italiano”. Relatori Angelo Gentili, responsabile nazionale agricoltura di Legambiente, Lucia Culicchi, agronoma consulente dell’Ufficio agricoltura di Legambiente, e Maurizio Sonno, di Banca Tema.

“Con questa progettazione – spiega Angelo Gentili, presidente del circolo Festambiente – abbiamo cercato di tornare a riflettere insieme a Banca Tema su temi ed esperienze di sviluppo sostenibile e di innovazione ‘verde’. Da anni la nostra collaborazione si è sviluppata intorno a progettualità concrete volte a promuovere uno sviluppo energetico sostenibile nel nostro territorio, piuttosto che favorire scambi ed incontri sui temi dell’innovazione e delle sfide per uno sviluppo agricolo e turistico in grado di valorizzare ancora di più il nostro territorio, favorendo sinergie e reti. In un periodo caratterizzato dalla distanza e dalla difficoltà di confrontarsi, abbiamo sentito la necessità di riproporre questi temi attraverso incontri a distanza piuttosto che materiali multimediali destinati alle scuole e alle giovani generazioni, riscontrando un’attenzione significativa a dimostrazione che forse oggi, ancora di più, è viva l’esigenza di rapportarsi in chiave ambientale alle dinamiche territoriali, siano queste legate a scelte economiche che al settore della formazione”.

“In un momento difficile per le nostre comunità, abbiamo pensato di realizzare questa iniziativa per colmare la distanza sociale – dichiara il presidente di Banca Tema, Valter Vincio –, avvicinandoci come possibile ai nostri soci che rappresentano il primo patrimonio della banca, fornendo loro un’opportunità di formazione gratuita e di approfondimento su temi attuali legati al territorio e all’economia green”.

“Da sempre Banca Tema collabora con Legambiente per la realizzazione di progetti sostenibili – afferma il direttore generale di Banca Tema Fabio Becherini –. Siamo da anni partner consolidati di Festambiente e insieme abbiamo attivato iniziative sociali volte a sensibilizzare la collettività sulle tematiche ambientali. Con questo progetto vogliamo, da un lato, stimolare l’attenzione degli studenti per rendere loro sempre più familiari i concetti di economia circolare, riuso e rispetto dell’ambiente e dall’altro puntiamo, con i webinar, a fornire ai nostri soci un servizio in più che sia per loro utile alle proprie attività”.