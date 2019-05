Detriti sulla spiaggia, i balneari: “Risolvere le problematiche all’origine, non possiamo temere un temporale”

Il Sib, Sindacato italiano balneari di Confcommercio Grosseto, ringrazia l’amministrazione comunale per essere prontamente ed efficacemente intervenuta per ripulire le spiagge dai detriti e dai tronchi portati, in seguito alle piene dei fiumi, dalle mareggiate.

“Al Comune di Grosseto va il mio plauso a nome degli imprenditori del settore balneare che rappresento per aver ripristinato la situazione, in particolare perché quello che si prospetta è il primo vero weekend di mare. Il meteo, da dopo Pasqua, ci ha messo in ginocchio, ma siamo pronti a partire con la stagione. Ringrazio anche gli altri colleghi che si sono dati da fare per dare una mano e ripulire il litorale dai detriti che si erano accumulati – commenta Enrico Franceschelli, presidente provinciale Sib -. Certo è che queste problematiche, se non si risolvono all’origine, saranno sempre dietro l’angolo. Non è la prima volta che succede. Noi balneari non possiamo vivere nella paura che basti un semplice temporale per mettere a rischio la nostra attività. Fino a quando non si manterranno puliti gli alvei dei fiumi, ci continueremo a trovare con quantità di detriti trasportati dal mare di difficile gestione“.

La Confcommercio va avanti: “Abbiamo ricevuto diverse richieste dai nostri associati – aggiungono dall’associazione – per intercedere nei confronti del Consorzio di Bonifica, al fine di richiedere gli interventi posti in essere a difesa del territorio”.