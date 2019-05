Scocca l’ora del Balestro del Girifalco a Massa Marittima

Tutto pronto a Massa Marittima per la 122esima edizione del Balestro del Girifalco, che si svolgerà domenica 2 giugno, organizzata dalla Società dei Terzieri massetani in collaborazione con il Comune.

Una suggestiva rievocazione storica medievale tra i tre antichi Terzieri della città (Borgo, Cittanuova e Cittavecchia) che si sfidano in una gara di abilità con le balestre in programma, come tradizione, due volte l’anno: l’ultima domenica di maggio e ogni 14 agosto. Quest’anno però, a causa della concomitanza con le elezioni europee e amministrative, il Balestro è stato spostato a domenica 2 giugno.

Prima della gara di domenica, però, sabato primo giugno sono in programma una serie di eventi preparatori ad iniziare, alle 11, nel Palazzo dell’Abbondanza, con la presentazione del Palio o Drappellone, che andrà al Terziere vincitore della sfida. Presenti il sindaco Marcello Giuntini, il Rettore della Società dei Terzieri massetani Angelo Soldatini e la pittrice Paola Imposimato, che ha dipinto il palio e che spiegherà al pubblico la sua opera.

Il tema proposto dalla Società dei Terzieri per questa 122° edizione del Balestro del Girifalco è stato: “San Bernardino e la riconciliazione”, con particolare riferimento al 600° anniversario della pacificazione delle città di Caravaggio e Treviglio per opera di San Bernardino nel 1419. Per questa ragione l’amministrazione comunale ha voluto invitare a partecipare al Balestro i sindaci e i rappresentanti delle due città lombarde.

L’autore del Palio viene scelto a seguito di un bando pubblico emanato dal Comune nel quale viene indicato il tema a cui i bozzetti dei pittori partecipanti devono ispirarsi. Quest’anno, tra i tanti bozzetti arrivati, ben 19, la commissione giudicatrice composta da quattro rappresentanti dell’amministrazione comunale, quattro della Società dei Terzieri e un membro tecnico esterno, ha decretato vincitore quello realizzato dalla pittrice Paola Imposimato, che si è aggiudicata questo incarico per la seconda volta.

Laureata all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, conta al suo attivo svariate mostre personali e collettive (tra cui si ricorda una personale realizzata a Massa Marittima nel 2016), esposizioni permanenti e la realizzazione di numerosi drappelloni, palii di rievocazioni storiche in molte città italiane. In tutto Paola Imposimato vanta 79 realizzazioni, una vera specialista in questo genere di opere.

Alle 18.15 il corteo storico percorrerà le vie del centro per raggiungere piazza Garibaldi, dove il Capitano del Popolo annuncerà la gara per il giorno seguente. Seguirà l’esibizione della Compagnia degli Sbandieratori che offriranno un saggio della loro preparazione. La scena si sposta poi nella sede del palazzo comunale, dove è in programma il sorteggio per stabilire l’ordine di tiro dei Terzieri con l’esposizione della loro bandiera dalle bifore trecentesche del palazzo. Infine, la giornata di sabato si conclude con le cene dove ogni singolo terziere riunisce il suo popolo per vivere insieme l’attesa della sfida.

“Il Magistrato dei Terzieri – sottolinea il Rettore Angelo Soldatini – intende divulgare questi eventi che nello stesso tempo preparano al clima della sfida, in modo che anche il turista e i cittadini stessi possano vivere pienamente le tradizioni e la storia massetana. Nello stesso tempo, questi appuntamenti valorizzano la festa più importante di Massa Marittima evidenziandone gli aspetti culturali, storici, tradizionali e sociali”.

Tra gli eventi collaterali anche quello di domenica, alle 10.30: la visita guidata “Passeggiare nel Medioevo” per scoprire a piedi il suggestivo centro storico medievale e le sue ricchezze artistiche. Ritrovo al complesso museale di San Pietro all’Orto, in corso Diaz 36, e visita al Museo di arte sacra, dove sono esposte le opere del Duomo di Massa Marittima. Si prosegue con una passeggiata tra piazzette e vicoli verso piazza Garibaldi e poi visita ai cunicoli delle Fonti dell’Abbondanza in collaborazione con il Gruppo speleologico du Massa Marittima.

Per partecipare, al costo di 10 euro, obbligatoria la prenotazione al numero 0566.906525 o all’indirizzo email [email protected]

Info: Società dei Terzieri Massetani

Tel: 0566.903908 / 0566.902289

e-mail: [email protected] sito web: www.societaterzierimassetani.it