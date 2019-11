Baccinello da tre giorni senza telefonia mobile: “Il podere e la frazione sono isolati”

“Dal primo pomeriggio di domenica 17 novembre, tutta l’area di Baccinello è completamente senza segnale telefonico mobile“.

La denuncia arriva da Pasquale Quitadamo, consigliere comunale di Scansano e abitante di Baccinello.

“L’area è servita dal solo ripetitore Vodafone, che dal Poggio del Santi ‘illumina’ una larga zona che va da Arcille a Baccinello, includendo anche la valle del Trasubbino – spiega Quitadamo -. Da 3 giorni, poderi e centro abitato sono tutti completamente isolati. Le molte segnalazioni fatte al gestore Vodafone al momento non hanno dato risultati. La situazione è ancor più delicata per il fatto che, non esistendo possibilità di uso di reti di altri operatori, Vodafone, con la sua consociata Ho, ha il monopolio”.

“La situazione è per certi versi simile a quella denunciata dal sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi: pochi investimenti e pochissima attenzione al servizio in queste zone. Speriamo che anche altri Comuni mostrino la stessa attenzione di Balocchi al funzionamento di un servizio essenziale anche per la sicurezza dei cittadini – termina Quitadamo -. Attualmente quasi tutti abbiamo tariffe fisse mensili: per questi giorni di servizio mancato verremo rimborsati? Domanda retorica?“.