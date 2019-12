Babbo Natale sbarca a Barbanella: una domenica di festa per grandi e bambini

Domenica 8 dicembre, dalle 8 alle 20.30, in via De Amicis a Grosseto, in occasione delle festività natalizie, arriverà Babbo Natale per accogliere i desideri dei bambini. Sarà possibile salutare Santa Claus la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 15.

La giornata sarà allietata da mostre di artigianato e di antiquariato e dalle esibizioni della scuola di danza Diego. Intrattenimento per i più piccoli e il teatro popolare “Mapperò”. Il tutto accompagnato da castagne e vin brulé.

Sarà inoltre presente la Camera minorile di Grosseto per parlare con le famiglie e i bambini.