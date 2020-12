Babbo Natale alla “Portineria sociale di quartiere”: consegnati regali ad oltre 150 bambini

Babbo Natale quest’anno ha scelto di avvalersi della collaborazione dei volontari de “La casa di tutti – Portineria sociale di quartiere” per riempire la sua slitta di tanti bei regali da consegnare a oltre 150 bambini grossetani.

Raccolti grazie alla generosità di diverse decine di persone che hanno risposto all’invito dei promotori, i regali sono stati consegnati tra il 23 e il 24 dicembre ai bambini segnalati dalle associazioni di volontariato “Le Querce di Mamre” e ”Anteas” che seguono nel Comune di Grosseto oltre 220 famiglie in stato di bisogno attraverso l’erogazione di aiuti alimentari.

La scelta di fare un regalo a questi bambini è derivata dalla volontà di rendere più gioioso il loro Natale, ma anche di attivare con le famiglie con minori un rapporto più strutturato, finalizzato a promuovere, oltre all’importante aiuto alimentare, anche altre forme di sostegno.

In particolare, la “Portineria sociale di quartiere” ha in animo, in tal senso, di promuovere forme di sostegno a questi bambini sia sul fronte degli impegni scolastici sia su quello dell’attività sportiva, provando ad attivare progetti e sinergie preziose con altri soggetti interessati (scuole, società sportive, negozi, etc).

Scuola e sport sono infatti presidi fondamentali per una crescita sana ed equilibrata dei giovani e devono essere resi fruibili il più possibile a tutti, con particolare riferimento a chi parte da condizioni più svantaggiate.

Con questa iniziativa natalizia la “Portineria sociale di quartiere” festeggia il primo anno di attività a Grosseto.

Nata nell’autunno del 2019 per iniziativa del circolo Arci Khorakhanè (capofila) e di numerose altre associazioni grossetane, la “Portineria sociale di quartiere” ha la sua sede centrale nei locali di Spazio 72, in via Ugo Bassi 72, ma intende nel corso del 2021 allargarsi ad altre sedi sia in città che in provincia attraverso il coinvolgimento di altre associazioni.

L’obiettivo della “Portineria” è quello di dar vita a degli spazi di incontro e di ascolto nei quali riuscire ad intercettare e se possibile risolvere le necessità delle persone, in particolare le più fragili (anziani, persone sole, immigrati, famiglie in stato di bisogno, etc).

Tra i servizi che la “Portineria” offre, attraverso il concorso dei volontari di tutte le associazioni che aderiscono alla rete, si segnalano:

Sostegno alle persone sole attraverso il supporto alla risoluzione dei loro problemi pratici e attraverso l’ascolto e l’individuazione di percorsi di socializzazione;

sostegno alle famiglie in stato di bisogno attraverso aiuti alimentari e altre forme di intervento;

aiuto alla risoluzione dei problemi connessi al Digital Divide (Spid, Carte di identità elettroniche, etc.);

spesa a domicilio, medicine a domicilio, etc.;

accompagnamento a visite;

sostegno per prevenire e risolvere ogni forma di disagio e dipendenza;

organizzazione di iniziative, eventi, passeggiate, eventi ludici per favorire socializzazione e qualità della vita.

“La “Portineria sociale di quartiere”, in attesa di riaprire lo Sportello in presenza, appena le condizioni dell’emergenza Covid lo consentiranno, è contattabile dal martedì al venerdì in orario di ufficio al numero 375.5166008.