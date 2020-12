Babbo Natale de La Deceris distribuisce doni di prodotti locali in centro

Pomeriggio di solidarietà per l’associazione La Deceris: militanti vestiti da Babbo Natale regalano piccoli pacchetti di prodotti locali nel centro di Grosseto.

“In un anno di sventure come questo 2020, dettate sì da un grande problema sanitario, ma aggravate da un Governo che ci rinchiude in casa anche nel giorno del Santo Natale – spiega La Deceris in una nota – ci sembra doveroso nei confronti della nostra Grosseto tentare di portare perlomeno un sorriso alle famiglie“.

“Lo vogliamo fare alla nostra maniera, con il solito sorriso che da sempre ci contraddistingue, cercando di rendere qualcosa al nostro territorio, donando si un attimo di felicità a chi riceve, ma anche un sostegno a quella parte della filiera produttiva che, vessata dalle politiche scellerate del Governo centrale, si ritrova con un fatturato drasticamente ridotto. Proprio per questo, questo pomeriggio ci siamo presentati in centro vestiti da Babbo Natale, portando doni del territorio al territorio stesso. In definitiva – conclude la nota –, ci auguriamo che la nostra iniziativa abbia portato un piccolo momento di felicità al nostro popolo e un attimo, per quanto infinitesimale, di respiro per i nostri produttori locali“.