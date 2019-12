Il Babbo Natale dei Vigili del Fuoco in congedo porta i doni alla Pediatria di Grosseto

Allegria, regali e dolcetti di Natale per il reparto di Pediatria del Misericordia, grazie alla generosità dell’associazione nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco di Grosseto in congedo che, come da tradizione, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati.

Questa mattina, accompagnato da alcuni colleghi, il Babbo Natale dei Vigili in congedo ha consegnato circa 40 regali ai bambini del reparto insieme a caramelle e dolciumi vari, con lo scopo di rendere più serena la degenza di chi come loro deve restare in ospedale anche nel periodo natalizio.