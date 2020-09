Verso le Regionali: Azzurra Guerrini in visita al Poggio di Roselle

“Sabato mattina assieme ad Azzurra Guerrini, nostra candidata per la lista Toscana a Sinistra, siamo andati alla struttura emergenziale il Poggio di Roselle“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo di Grosseto.

“Lo stabile è messo a disposizione dell’Epg (Edilizia provinciale Grossetana Spa, consorzio gestore degli alloggi Erp in provincia di Grosseto) per l’attuazione dell’emergenza abitativa in dote alla Società della Salute Coeso (consorzio tra i Comuni dentro la provincia della stessa zona socio-sanitaria e l’azienda sanitaria Usl Toscana Sud-Est) nel quadro di integrazione delle prestazioni socio-sanitarie previste dalle Leggi regionali 40/2005 e 41/2005, uno dei primi prodotti del processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici avviata con la riforma del Titolo V della Costituzione – continua la nota -. Qui abbiamo incontrato alcuni degli inquilini che ci hanno dato la possibilità di conoscere le condizioni reali degli alloggi, alcuni di essi trovati già al momento dell’ingresso con muffa stagnante ed allacci elettrici ed idraulici vacanti; alle varie segnalazioni degli inquilini per richiedere interventi di manutenzione (in carico ad uffici comunali) non viene data risposta, lasciando chi già vive in condizione di marginalità economica e sociale in una situazione di ancor maggiore abbandono da parte delle istituzioni“.

“Alle pessime condizioni di gestione si aggiunge inoltre l’inadeguatezza strutturale dello stesso stabile nel poter affrontare la totalità del problema di emergenza abitativa sul comune di Grosseto – prosegue il comunicato -. Dall’acquisizione da parte del Comune ad oggi, attraverso le varie ‘riqualificazioni’ portate avanti dalle amministrazioni precedenti a guida Pd sino all’attuale giunta guidata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, il numero degli alloggi disponibili è calato dalle 90 alle 80 unità e da un anno a questa parte non riesce ad avere nuovi inserimenti data la scarsità di risorse. Siamo di fronte ad alcune delle manifestazioni di inefficienza ed inadeguatezza risultate dal processo di esternalizzazione di risorse, servizi e competenze, volto a distruggere pezzi di Stato Sociale che non possiamo più permetterci di perdere. Sosteniamo per questo la candidatura della nostra compagna Azzurra Guerrini di Potere al Popolo Grosseto per la lista Sì Toscana a Sinistra, intenta a portare avanti la necessità di una nuova politica abitativa e sociale, contro una regionalizzazione che ha ampliato le distanze fra le varie aree italiane e non ha fatto altro che accentuare le contraddizioni esistenti. Solo mediante l’investimento massiccio nell’ampliamento e nella manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico, così come nella reinternalizzazione dei servizi e dei lavoratori, sarà possibile rispondere ai bisogni di chi per primo subisce le storture di un sistema iniquo“.

“La crisi del coronavirus i padroni vorrebbero farla pagare ai lavoratori. Per questo è indispensabile una proposta politica che rompa con la compatibilità con questo sistema, quello di chi oggi governa il Paese, per costruire un’alternativa realmente fuori e contro le logiche che ci hanno condotto dove siamo ora – termina il comunicato -. La candidatura di Azzurra è costruita in questo senso“.