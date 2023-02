Azione, nasce il comitato intercomunale delle Colline Metallifere: tutti i membri

Si è formalmente costituito a Follonica il comitato intercomunale delle Colline Metallifere di Azione, alla presenza del segretario provinciale di Grosseto, Francesco Grassi, e del membro del direttivo provinciale, l’avvocato Paolo Bastianini.

I referenti sono figure di spicco della società civile e politica del territorio, personalità stimate e di grande esperienza professionale. Scarlino è rappresentata dall’ex sindaco Maurizio Bizzarri, primo cittadino del Comune portuale per due mandati dal 2004 al 2014. Referente di Follonica è l’ingegner Luigi Madeo, mentre per Massa Marittima sarà responsabile Fabrizio Ferrari, coadiuvato dal contributo di Stefano Pieraccini ed Alberto Turacchi.

“Azione, nella figura del segretario Francesco Grassi, è molto lieta di aver rinvenuto grande interesse ed attrattività nel progetto del partito, che evidentemente sta ampliando il consenso e la partecipazione attiva e collaborativa su tutto il territorio provinciale – si legge in una nota del partito -. Il lavoro intrapreso non è ancora terminato, in prospettiva anche dei prossimi appuntamenti elettorali che vedranno impegnati alcuni Comuni della provincia, ed i membri del comitato saranno un autorevole punto di riferimento per tutto il territorio. Azione è aperta ed inclusiva nei confronti di tutti coloro che vorranno aderire al progetto fin qui perseguito con evidente successo, in attesa di nuove adesioni, con l’auspicio di avere nuove forze fresche e fattivi contributi dalla società civile. Azione si appella ai cittadini che volessero dare il loro contributo e sostegno, anche semplicemente contattando i referenti locali del partito, scrivendo una semplice mail all’indirizzo azionegrosseto@gmail.com”.

Nella foto, da sinistra a destra: Grassi, Bizzarri, Madeo, Pieraccini, Ferrari e Bastianini.