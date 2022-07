Aziende, le funzioni del system integrator: cos’è e a cosa serve?

I system integrator svolgono un ruolo cruciale nel mondo degli affari, ma molti non sanno cosa fanno e perché sono importanti. In questo articolo esploreremo il ruolo dei system integrator e spiegheremo perché sono essenziali per le aziende. Parleremo anche delle funzioni di questa figura e illustreremo come può aiutare le imprese a raggiungere i propri obiettivi. Con un occhio di riguardo nei confronti della tecnologia e dell’informatica che, non a caso, sono una parte sempre più spesso decisiva per ogni business.

Chi è il system integrator, cosa fa e a cosa serve

Il system integrator è un professionista che, attraverso l’implementazione di tecnologie informatiche, sviluppa soluzioni software e infrastrutture in grado di migliorare le performance aziendali. In altre parole, è una figura che aiuta le aziende a sfruttare al meglio le tecnologie informatiche, al fine di aumentarne la competitività. Questa figura si occupa nello specifico dell’integrazione (da qui il nome “system integrator”) di sistemi informatici e di software, ma si può occupare anche di reti pubbliche e aziendali, o di hardware. Inoltre, si possono sfruttare soluzioni wholesale come quelle presenti online, dato che questo elemento si occupa di sviluppare opzioni per far interagire diversi sistemi fra loro.

Lo scopo ultimo è facile da spiegare: il suo lavoro permette a sistemi diversi, e linguaggi diversi, di interagire. Diciamo che può essere considerato come una sorta di “insegnante di lingue”, per via di questo particolarissimo ruolo. Il system integrator deve quindi possedere competenze piuttosto approfondite in diverse discipline, tra cui automazione e sviluppo software. Di solito lavora con sistemi come i CRM, il VOiP e altre risorse di ultima generazione, diffusissime nel settore delle IT Technologies. Inoltre, questo compito non è detto che spetti ad un freelance: esistono infatti delle vere e proprie aziende che si occupano di integrazione di sistemi, con un team composto da professionisti, ognuno con la propria specializzazione in determinati campi.

Altre informazioni utili sul system integrator

Come abbiamo visto, il system integrator è un professionista con competenze molto specifiche. Il pacchetto di conoscenze che deve possedere è molto ampio e si inserisce nel panorama odierno in cui le competenze digitali sono richieste per tre assunzioni su cinque. Non basta infatti saper intervenire su diversi sistemi: è fondamentale che il lavoro venga svolto tenendo conto degli obiettivi e dei tempi stabiliti dall’azienda cliente, comunicando con gli altri membri del team, soprattutto se si parla di progetti molto grossi.

Questo tipo di intervento richiede quindi molta esperienza e preparazione, motivo per cui i system integrator sono spesso ricercatissimi dalle imprese, specialmente se hanno già alle spalle un curriculum importante. Infine, un system integrator non smette mai di formarsi: deve imparare costantemente come funzionano le nuove tecnologie, per restare al passo con i tempi.