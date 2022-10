La Regione si oppone all’impianto di biometano: il plauso delle aziende agricole

“Come Raggruppamento delle aziende agricole e soggetti privati della zona, apprendiamo con soddisfazione la decisione della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana che, in data 27 ottobre, ad esito della conferenza dei servizi del 5 ottobre scorso, ha inviato alla società proponente Mpn 1 Green Energy Srl di Verona la comunicazione ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/1990 con preavviso di diniego sulla richiesta di autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano in località Pian del Bonucci”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Raggruppamento delle aziende agricole e privati del territorio del comune di Roccastrada.

“Molte delle criticità segnalate e documentate dal nostro raggruppamento, grazie al patrocinio e alla consulenza dello studio legale Greco di Orbetello e ai consulenti tecnici della società Terra Srl del Dott. Stevanin di S. Donà di Piave (Venezia), sono state ribadite anche in alcuni casi dagli Enti locali partecipanti in sede di conferenza dei servizi ed appaiono, come già opportunamente segnalato e documentato, oggettivamente ed intrinsecamente insanabili – continua la nota -. La realizzazione di un impianto industriale di grandi dimensioni incastrato in un fazzoletto di terra a ridosso di abitazioni civili ed agriturismi ed al centro di una zona agricola di alto pregio con produzioni biologiche, Dop, Igp., Doc di elevata qualità avrebbe costituito un grave precedente in grado di stravolgere l’economia locale e mettere a rischio ogni futuro investimento sul territorio”.

“Continueremo a vigilare e monitorare la situazione ed a informare adeguatamente la popolazione sull’argomento, così come ci è stato richiesto dalla stessa in occasione dell’assemblea pubblica dello scorso 30 settembre – termina il comunicato –, anche nel caso in cui impianti simili vengano riproposti in futuro su tutto il territorio del comune di Roccastrada e aree limitrofe”.

Il comunicato è firmato da: