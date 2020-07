L’azienda speciale Castiglione 2014 chiude in positivo il bilancio 2019

Nella seduta del prossimo Consiglio comunale di martedì 4 agosto sarà portato in approvazione il bilancio della partecipata del Comune di Castiglione della Pescaia, chiuso in attivo per il sesto anno consecutivo.

L’Azienda speciale Castiglione 2014 chiude infatti l’esercizio con un utile netto superiore ai 20mila euro.

L’assessore al patrimonio e alle società partecipate Federico Mazzarello è soddisfatto di questo trend e spiega l’attento lavoro eseguito in stretto contatto con il Consiglio d’amministrazione della partecipata e la direttrice Daniela Magrini.

«I numerosi servizi pubblici affidati all’azienda e il conseguente generalizzato incremento di incombenze e adempimenti – spiega Mazzarello – si sono tradotti in un maggior carico lavorativo per tutto il personale, senza peraltro influire in modo negativo né sulla qualità dei servizi, né, tanto meno, sulla gestione interna. Per questo è doveroso un ringraziamento ai lavoratori della Castiglione 2014 sia per il lavoro svolto nel passato anno, sia per il modo in cui, insieme ai colleghi del Comune, hanno gestito i servizi essenziali nel periodo del lockdown.

La continua ricerca di miglioramento degli standard qualitativi di erogazione dei compiti assegnati favorita dalla multidisciplinarità e flessibilità delle prestazioni lavorative, unita alla puntuale razionalizzazione delle risorse umane nella gestione dei turn-over, ha reso possibile l’ottenimento di tali risultati. L’attenta ottimizzazione delle spese ha permesso poi di conseguire economie sulla gestione e reso possibile la gratificazione del personale in organico attraverso la distribuzione di un premio di produttività, registrando anche un incremento del risultato economico rispetto all’esercizio precedente».

«Tutto questo – conclude Mazzarello – dimostra che stiamo portando avanti una gestione efficiente dell’Azienda, confermata anche dal mantenimento di una buona liquidità. Continueremo a lavorare su questa linea, cercando sempre di migliorare la qualità dei servizi offerti e le condizioni lavorative dei nostri lavoratori».

Il consuntivo dell’Azienda speciale Castiglione 2014 riporta un utile di esercizio pari a 22.901 euro, cifra che sarà distribuita per incrementare i fondi di riserva legale, quello ordinario e per la costituzione del fondo di rinnovo e sviluppo per gli investimenti.