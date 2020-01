Contributo di bonifica 2019: in arrivo gli avvisi di pagamento

Il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud informa i contribuenti che già da alcuni giorni stanno pervenendo per posta ordinaria gli avvisi bonari di pagamento relativi al contributo di bonifica per l’anno 2019; in caso di ricezione tardiva, il pagamento del contributo, obbligatorio per legge ai sensi della Legge regionale toscana 79/2012, può essere effettuato senza nessun aggravio, entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso, utilizzando il bollettino Mav allegato o le modalità indicate sull’avviso.

“Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud può operare solo grazie al contributo di bonifica, che è l’unica fonte di finanziamento di cui possiamo disporre e per mezzo della quale, insieme alla collaborazione di tutti, possiamo continuare a migliorare le attività sul territorio grossetano e senese, garantendo interventi di difesa del suolo, regolazione delle acque, irrigazione e salvaguardia ambientale – dichiara il presidente del Consorzio, Fabio Bellacchi -. Per qualsiasi necessità, nel caso in cui l’avviso di pagamento pervenuto non fosse sufficientemente chiaro e non corrispondente ai dati dell’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali e Pubblicità immobiliare, per richiedere informazioni o chiarimenti relativi al contributo di bonifica, comunicare la vendita o variazione di immobili oppure conoscere la situazione dei pagamenti, è possibile contattare l’Ufficio Catasto del Consorzio, che esaminerà le richieste nell’ambito del proprio potere di autotutela e provvederà alle opportune rettifiche”.

Gli uffici del Consorzio sono sempre a disposizione del pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ed anche il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle 15 alle 17 a Grosseto, in viale Ximenes 3, e a Siena, in località Pian delle Fornaci, in via Leonida Cialfi 23, interno 15.

Per informazioni o richieste di voltura relative al contributo consortile, questi sono i recapiti del consorzio: sito web www.cb6toscanasud.it, e-mail [email protected], tel. 0564.22189, fax 0564.20819.

Per approfondimenti e notizie più dettagliate sul contributo, è online la sezione del sito dedicata “Contributo di Bonifica” con tutte le informazioni e la possibilità di consultazione degli avvisi online.