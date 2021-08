“Avventure di teatro e di caffè”: poesia e musica al Giardino dell’archeologia

Al Bucinella Festival si incontrano parole e musica.

Martedì 3 agosto, alle 21, al Giardino dell’archeologia di Grosseto, è in programma lo spettacolo “Avventure di teatro e di caffè” con la cantante Arianna Lorenzi, il musicista Francesco Marchetti e l’attrice Cristina Lazzari.

L’ingresso costa 3 euro: è consigliata la prenotazione (cell. 331.7646562 o bucinellafestival@gmail.com). Un trio d’eccezione formato dal duo “Una” con Arianna Lorenzi e Francesco Marchetti, recentemente vincitore del Festival delle Apuane, e l’attrice del Teatro Verdi di Pisa, Cristina Lazzari.

«Storie, aneddoti, avventure di teatro e di caffè – spiegano gli artisti –. Storie chiare e storie scure, cose tenere e cose dure. “Avventure di teatro e di caffè” potrebbe essere definito un recital, ma non è proprio così. È uno strano ibrido tra un concerto, il teatro-narrazione e un’occasione di riflessione comune. Le protagoniste sono la poesia, la musica, “le parole dette o ancora da dire”. Un viaggio a tratti divertente e divertito, malinconico, stupito, che prende in prestito le parole di grandi autori come, Szymborska, Shakespeare ma anche Petrolini, Flaiano e molti altri, attraverso un’eco infinita che si rincorre nel tempo, fino ad arrivare a noi, alle nostre parole».