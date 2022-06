“Avis con la scuola”: premiati gli studenti vincitori del concorso

Sono stati premiati all’Istituto “Bernardino Lotti” di Massa Marittima i vincitori del concorso promosso dalla locale sezione Avis “Giorgio Matozzi” dal titolo “Avis con la scuola“, rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi delle classi terze, quarte e quinte.

Gli studenti hanno realizzato dei lavori sull’importanza del gesto della donazione di sangue. Gli elaborati vincitori potranno essere utilizzati da Avis all’interno delle prossime campagne pubblicitarie per sensibilizzare i cittadini. Alla giornata di premiazione, promossa con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha partecipato anche l’assessore alla cultura Irene Marconi, che ha fatto anche parte della commissione che ha giudicato i lavori, ed i rappresentanti di Avis comunale di Massa Marittima. Ospite dell’evento è stato Maurizio Toccaceli, figura di spicco del mondo della mountain bike e per anni donatore Avis, che ha condiviso con i ragazzi la sua esperienza di sportivo.

Ma ecco i nomi dei vincitori: Alessandra Garosi, della III L del Liceo classico, vincitrice della sezione componimento letterario; Samuele Grandi, della III B del Geotecnico, e Francesca Ulivelli Corsetti, della V E dell’Enogastronomico, sono i vincitori della sezione dell’elaborato grafico.

Avis ha inoltre deciso di assegnare un premio speciale per la grafica e un riconoscimento a tutti i partecipanti al concorso, per il buon livello degli elaborati e l’impegno mostrato dai ragazzi: Alice Burgio, della 5V del Chimico, ha ottenuto una menzione speciale per la sezione grafica. Il premio di partecipazione è stato assegnato a Karim Fertah, della III B del Geotecnico; Laura Pranti, della V A del Chimico; Tommaso Tafi, della IV A del Chimico; Giulia Zitarosa, della IV A del Chimico.