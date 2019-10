Magliano, 900mila euro di avanzo di amministrazione: “Saranno impiegati in opere pubbliche”. I lavori previsti

Oltre 900mila euro di avanzo di amministrazione impegnati per opere pubbliche ed attività dell’ente. Sono quelli che il consiglio comunale di Magliano ha approvato. Un investimento che porta ad oltre un milione e mezzo gli investimenti operati in meno di sedici mesi di amministrazione.

“Un risultato importante – sostengono all’unisono il sindaco Diego Cinelli e la vice ed assessore al bilancio Mirella Pastorelli – che ci rende orgogliosi, considerando anche che siamo un piccolo Comune, che deve fare i conti con un personale ridotto, ma che proprio per questo dimostra grande efficienza. Da qui va un ringraziamento a tutti gli uffici”.

Tanti gli investimenti messi in cantiere e che rientrano nelle promesse e negli obiettivi che l’amministrazione si era proposta. Si va dai 140mila euro per l’acquisto di un’area Peep, ai 120mila euro per ristrutturare il campo di Sant’Andrea e permettere alla squadra di poter disputare in casa il campionato di Promozione. Ci sono poi altri 100mila euro per la ristrutturazione delle scuole di Pereta, 120mila euro per dare il via alla ristrutturazione del palazzo di via Garibaldi a Magliano, sede del museo e della biblioteca. 50mila euro verranno destinati alla videosorveglianza ed altri 50mila euro saranno destinati ai consorzi stradali per la sistemazione delle strade.

Un intervento di 25mila euro è previsto per continuare a potenziare l’illuminazione pubblica. A Montiano, con 30mila euro, saranno ristrutturati i due parchi pubblici, mentre 45mila euro verranno impiegati per rifare completamente i bagni pubblici e per adeguarli anche alle normative sui diversamente abili. A Pereta, con 38mila euro, verrà realizzato un parcheggio. Ma non mancano anche i soldi – 18mila euro – per dotare la Polizia Municipale di un nuovo mezzo. Accanto a questo ci sono numerosi altri investimenti, tra cui le ristrutturazioni dei cimiteri.

“Con questi nuovi investimenti – afferma il sindaco Cinelli – manteniamo anche la promessa di investire risorse su tutto il territorio comunale senza escludere nessuna della frazioni. In alcuni casi, come quello del palazzo di via Garibaldi, si parte da un primo step per poi proseguire verso un recupero totale. Non dimentichiamo la sicurezza, attraverso la videosorveglianza e la nuova auto della Polizia Municipale. Con questa non solo permettiamo ai vigili di avere un mezzo migliore, ma stiamo attenti anche alle emissioni con un modello ad impatto ridotto”. La variazione di bilancio prevede comunque un avanzo da circa 700mila euro.

“L’avanzo – sostiene il sindaco – è previsto per una questione prudenziale e per non sovraccaricare la macchina amministrativa a fronte già di investimenti importanti. Si tratta di una cifra che teniamo a disposizione anche in proiezione futura”.

Un lavoro seguito passo passo dalla vicesindaco Mirella Pastorelli come assessore al bilancio. “Stiamo lavorando come amministrazione in modo rapido ed ottimale – sostiene -. Attraverso l’armonizzazione contabile in sedici mesi siamo riusciti a investire circa 1,5 milioni di avanzo di amministrazione in maniera rigorosa e rispettosa delle norme vigenti, in virtù della quale questo diventa spendibile solo ed esclusivamente se entro la fine dell’anno le somme finanziate risultato oggettivamente impegnate o generano un fondo pluriennale vincolato“.

“Soltanto un grande lavoro di squadra tra uffici ed amministratori – prosegue la Pastorelli – è riuscito e riuscirà a concretizzare in breve tempo la mole di lavoro che comporta l’impiego di tale somma, perché a differenza del passato vanno avanti solo le opere per le quali sono state avviate le procedure di gara o gli affidamenti entro la fine dell’anno, diversamente le somme tornano a costituire l’avanzo di amministrazione. Tutto questo senza pregiudizi e preclusioni verso nessuna realtà del territorio, ma l’unico fine dell’amministrazione è lavorare per il bene di tutti i cittadini”.