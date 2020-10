“Autunno in bianco e nero”: la grande musica classica torna al Teatro degli Industri

Dal 25 al 27 ottobre la grande musica classica torna al Teatro degli Industri di Grosseto: “Recondite Armonie” presenta “Autunno in bianco e nero – Giornate pianistiche internazionali ottobre 2020“.

“Serve un segnale forte, di grande valore artistico e qualitativo che metta in risalto le giovani eccellenze – dichiara Diego Benocci, direttore artistico di ‘Recondite Armonie’ –. Quest’anno il consueto appuntamento che dal 2015 porta a Grosseto i giovani musicisti russi non ha potuto svolgersi a causa della pandemia mondiale; il concerto straordinario al quale assisteremo il 25 ottobre a teatro è una grande opportunità per la nostra città, per i musicisti e per tutti gli amanti della musica classica ed inaugurerà il progetto ‘Autunno musicale in bianco e in nero – Giornate pianistiche internazionali ottobre 2020’; tre serate di grande musica nel nostro teatro realizzate dall’associazione culturale ‘Recondite Armonie’ con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto e il sostegno di numerose realtà. Tre serate che mettono al centro alcuni giovani talenti internazionali e del nostro territorio, selezionati negli ultimi anni all’interno dei progetti organizzati da ‘Recondite Armonie’ che si esibiranno come solisti ma anche con orchestra. Sul palco del teatro nei giorni della manifestazione sarà portato un meraviglioso Steinway grancoda in collaborazione con Checcacci Pianoforti“.

Domenica 25 ottobre, alle 18, il concerto pianistico del grande maestro russo Boris Petrushansky, uno dei più raffinati pianisti del nostro tempo, rinomato didatta, ambasciatore della cultura musicale russa nel mondo. Nato a Mosca nel 1949 da genitori musicisti, dopo aver completato gli studi al Conservatorio statale Tchaikosvky e la vittoria nei concorsi “Leeds” in Galles, Monaco, Mosca e “Casagrande” di Terni, intraprende una formidabile carriera concertistica che lo ha portato a esibirsi in centinaia di concerti in Europa, America e Oriente con orchestre come la Sinfonica di Stato dell’Urss, la Filarmonica di San Pietroburgo, la Staatskapelle di Berlino, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra della Comunità Europea…Docente al Conservatorio di Mosca e all’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola dal 1990, è stato membro di giuria nei maggiori concorsi internazionali del mondo, come lo Chopin di Varsavia, il Tchaikovsky di Mosca e il Busoni di Bolzano. A Grosseto interpreterà la Toccata e i Davidsbündlertänze di Robert Schumann e a seguire i Quadri di un’esposizione di Modest Mussorgsky.

L’evento è reso possibile grazie a Gala Chistiakova, pianista concertista e responsabile dei progetti internazionali di “Recondite Armonie”, che ha studiato per molti anni con il maestro Petrushansky all’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola.

Lunedì 26 ottobre, alle 20.30, si esibirà una selezione di giovani talenti del pianoforte. Suoneranno Frida Favilli, Jacopo D’ambra, Daniele Greco, Dan Blank, Alessio Tonelli, Sofia Symonds, Elizaveta Bondareva, Francesco Mazzonetto, Leonardo Ricci, Mattias Antonio Glavinic.

Martedì 27 ottobre, alle 20.30 “Pianoforte & Orchestra”, con Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani diretta dal maestro Massimo Merone. I solisti Leonardo Rossi, Emanuele De Luca, Sofia Symonds, Dan Blank, Alessio Tonelli, Mattias Antonio Glavinic eseguiranno alcuni movimenti da celebri concerti per strumento solista e orchestra di J.S.Bach, J.Haydn, L.v.Beethoven e P.I.Tchaikovsky.

Biglietti

Per il concerto del 25 ottobre il biglietto intero cosa 20 euro, mentre quello ridotto (per spettatori under 25) costa 15 euro, Il concerto del 26 ottobre è ad ingresso gratuito, mentre per il concerto del 27 Ottobre il biglietto intero costa 15 euro e quello ridotto costa 10 euro.

I biglietti sono acquistabili tutti i giorni in prevendita all’edicola La Pace (in via della Pace, a Grosseto)

Attenzione al fine di contingentare gli ingressi in sala nel rispetto delle normative anti-Covid.

Il giorno del concerto la biglietteria chiude un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La biglietteria del Teatro degli Industri sarà aperta:

il 25 ottobre dalle 16.00 alle 17.00;

il 27 ottobre dalle 18.30 alle 19.30.

Per tutti i concerti è obbligatoria la prenotazione entro 3 giorni prima dello spettacolo chiamando la segreteria del festival al numero 320.6812722 oppure scrivendo una mail a segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

L’ingresso a teatro sarà possibile da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo al fine di scaglionare l’ingresso ed evitare assembramenti; a spettacolo iniziato non sarà più possibile accedere in sala.

Tutti i concerti saranno presentati dal giornalista Carlo Sestini e nello spazio del foyer saranno esposti per la prima volta una serie di ritratti del pittore Pietro Corridori, dal titolo “Ritratto a teatro, lo sguardo, l’abito, la posa”. Il pubblico, attraversando gli spazi del piano terra per recarsi in sala o nei palchi, incontrerà sul proprio cammino una serie di dipinti. Sulle tele compaiono i volti e il carattere dei modelli, che hanno accettato di posare in studio per essere fissati sulla tela. Tra le varie opere dipinte, uno dei ritratti più potenti per intensità pittorica e introspezione è quello nato dall’incontro con Benocci. La caratteristica della pittura di Corridori è lo studio dei maestri del passato, di un genere di pittura tra la fine dell’Ottocento e i primi anni Quaranta del Novecento riletta e attualizzata attraverso gli stimoli dei nostri giorni.

Sostengono la realizzazione dei concerti il Comune di Grosseto, BeMuse Beyond Music performing arts foundation di Londra, Swiss School of Music, centro commerciale Maremà, Lions Club Grosseto Host, Seam aeroporto civile di Grosseto, Checcacci Pianoforti, Pianosolo.